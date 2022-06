Salernitana, Djuric saluta: “Volevo continuare qui, grazie a tutti”

"La mia priorità è sempre stata quella di continuare a Salerno, come dimostrato in campo fino all'ultimo secondo giocato. Ho letto tante notizie false in queste settimane, tra cui che io prendessi tempo per decidere. Le cose si fanno in due e quando non vengono trovati punti d'incontro è inevitabile cercare un'altra soluzione. Ringrazio la precedente proprietà per la fiducia e anche la nuova per i bellissimi anni. I traguardi raggiunti rimarranno per sempre impressi nella storia e nessuno potrà oscurarli".