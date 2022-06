Martorelli: “Jovic una grande scommessa, ma ci vorrà pazienza”

Il noto procuratore, Giocondo Martorelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport per parlare del mercato in entrata della Fiorentina: "Jovic rappresenta una grandissima scommessa: tutti ci aspettavamo cose straordinarie, ma non è stato all'altezza. Le potenzialità le ha, però non bisogna mettergli fretta. Bisogna anche capire quando si ha voglia di rischiare. Se credi in Jovic dovresti stabilire un prezzo per il riscatto. Poi bisogna avere il coraggio di riscattarlo, altrimenti resti sempre nell'incertezza".