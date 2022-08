Rossitto: “Fiorentina, occhio alla Cremonese. Tra Amrabat e Mandragora scelgo…”

"Questa Fiorentina mi piace, l'anno scorso abbiamo vissuto una stagione importante grazie soprattutto al lavoro dell'allenatore. Credo che quest'anno si possa fare ancora meglio. Amrabat o Mandragora? Io vedo meglio il primo, ma sono due giocatori importanti e spero che con Italiano anche Mandragora possa fare il salto di qualità. L'ho visto da vicino a Udine, aveva qualità ma gli mancava l'ultimo step. L'impegno europeo? Non è semplice e ti devi abituare a dei ritmi diversi, ho ricordi stupendi della Champions giocata a Firenze. La Cremonese? Alvini pratica un gioco aggressivo, non sarà facile per la Fiorentina, dovrà stare attenta. E' un allenatore che ha fatto grande gavetta e si merita di essere arrivato in A.