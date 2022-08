Cremonese, la formazione di stasera: prova generale per la Fiorentina?

Le scelte di Alvini per la gara di Coppa Italia

A 6 giorni da Fiorentina-Cremonese, la formazione grigiorossa scenderà in campo stasera in Coppa Italia contro la Ternana (fischio d'inizio alle 21). Qui sotto il campetto della Gazzetta con la probabile formazione: Radu in porta, la difesa a 3 con Sernicola, Chiriches, Vasquez, a centrocampo Ghiglione, Pichel, Castagnetti e Valeri con Zanimacchia alle spalle delle due punte Okereke e Tsadjout. Una squadra che potrebbe assomigliare molto a quella che vedremo domenica al Franchi, ma attenzione ai nuovi acquisti delle ultime ore Dessers ed Escalante.