Roma Primavera, un ex viola per il dopo De Rossi. Niente Aquilani

Si chiude l'era De Rossi nella Roma Primavera: non sarà Aquilani il suo erede

Sta per chiudersi un'era nella Roma Primavera. Dopo quasi un ventennio lascia infatti Alberto De Rossi e può farlo in grande stile, visto che domani la sua squadra si gioca lo scudetto Primavera contro l'Inter. Intanto però le indiscrezioni parlano di una scelta già fatta per la sua successione: come riporta la Gazzetta dello Sport, toccherà a Federico Guidi, che nelle giovanili della Fiorentina ha lavorato con Vincenzo Vergine (oggi a Roma). Cadrebbe così la candidatura di Alberto Aquilani di cui si era vociferato nei giorni scorsi.