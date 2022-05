De Rossi Sr lascia la Roma: Mourinho e Vergine scelgono Aquilani

Alberto De Rossi dovrebbe lasciare la Primavera della Roma che guida dal 2003, per sostituirlo la dirigenza giallorossa pensa ad Aquilani

Dopo tante indiscrezioni, stavolta dovrebbe essere la volta buona. Alberto De Rossi , - scrive Il Messaggero - lascerà la guida della Roma Primavera al termine della stagione. Il tecnico è a nel club da 28 anni e dal campionato 2003/04 guida i giovani giallorossi, con cui ha conquistato 3 scudetti, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane. Lo scorso anno aveva rinnovato per una sola stagione, chiusa da primo in classifica , portando la squadra ai play-off. Per uno strano gioco del destino all'ultima di campionato ha affrontato la Fiorentina di Alberto Aquilani , sconfitta 4-1 , in un'ideale rivincita del KO subito in Coppa Italia.

Secondo il quotidiano, infatti, sarebbe proprio il tecnico gigliato il favorito per prendere il suo posto sulla panchina giallorossa. Aquilani è sempre rimasto legato ai colori giallorossi. È partito da Trigoria, dove è cresciuto. I rapporti con Bruno Conti sono ottimi e lo sono anche con José Mourinho al quale ha affittato la sua casa ai Parioli. Proprio loro due vedrebbero di buon occhio un suo ritorno e lo considerano la prima scelta. In lizza però c'è anche Federico Guidi - ex tecnico della Primavera della Fiorentina - una carta di riserva preparata da un altro ex viola, Vincenzo Vergine, ora responsabile del settore giovanile giallorosso. Aquilani è consapevole che il ciclo con la Fiorentina è praticamente chiuso, dopo aver conquistato quattro trofei, tre Coppa Italia e una Supercoppa, in meno di due anni. Per lui è arrivato il momento di fare il salto di qualità. Sono arrivate delle proposte da alcuni club di Serie B, ma se dovesse chiamare la Roma sarebbe molto difficile dire di no. Anche a Firenze ne sono consapevoli, come ha confidato il Ds delle giovanili viola Angeloni.