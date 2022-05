Primavera, Roma-Fiorentina LIVE dalle 14 su Violanews

Sfida a distanza tra viola e Samp per un posto nei playoff

Vincere e sperare. Non può fare altro la Primavera di Alberto Aquilani, che, nell'ultima giornata di campionato, può ancora ribaltare la situazione e centrare l'accesso ai playoff. Per farlo dovrà battere la Roma, matematicamente prima ma in cerca di rivincite dopo le due sconfitte stagionali con i viola, e sperare che la Sampdoria non faccia altrettanto con l'Inter. In caso di arrivo a pari punti a festeggiare sarebbero i blucerchiati, dunque i viola dovranno contare sulle proprie forze e su quelle... dei nerazzurri, chiamati a vincere per blindare il secondo posto dagli assalti del Cagliari. Da segnalare le assenze degli squalificati Favasuli e Kayode tra i viola e quelle di Volpato, Morichelli e Tahirovic tra i giallorossi. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.