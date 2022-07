Roma, l’ex obiettivo Celik: “C’erano altre squadre, ma questa la scelta giusta”

Zeki Celik si è presentato alla stampa di Roma come nuovo giocatore giallorosso, dopo essere stato cercato da molte squadra, tra cui la Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Roma è un grande club, mi ha lusingato il fatto che mi abbiano voluto così fortemente. Per me è un'occasione per alzare l'asticella. Conosciamo tutti i successi del mister ed è una motivazione in più per poter lavorare con lui".