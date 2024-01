Rocchi: “Il rigore l’ha sbagliato il Verona, non noi. Così non ci stiamo più”

"Siamo persone per bene che lavorano e si fanno un mazzo così. Io il sabato mattina potrei fare anche altre cose e sicuramente starei meglio. Ma finché sono qua questi ragazzi non li tocca nessuno. Stanno facendo oltre le loro possibilità, c'è chi arbitra tutte le settimane ed è uno stress incredibile. Vogliamo che il pubblico sappia come lavoriamo, che dietro l'errore c'è solo l'errore, al massimo la superficialità, quando invece continua ad esserci gente che parla di rispetto. Il rigore l'ha sbagliato il Verona, non noi. Noi abbiamo sbagliato sul 2-1 dell'Inter, ma poi il rigore al Verona c'era e lo abbiamo dato. Al calciatore va il mio più grande supporto per le minacce ricevute. Il derby di Roma? Uno spettacolo indegno. Il migliore arbitro del mondo è sato offeso da dei tesserati. E poi Guida a Salerno, lui ce lo invidiano tutti, e invece dentro il tunnel degli spogliatoi succedono cose indicibili. Noi non ci stiamo, non pensate che vociare a caso serva a qualcosa con noi. Rispettate il nostro lavoro. Sassuolo-Fiorentina? Il gol di Thorstvedt non era da annullare".