Sentite Roccati: “Vicario e Gollini? Non vanno bene per la Fiorentina”

L'ex portiere: "Terracciano è stato stupefacente quest'anno. Per la Fiorentina c'è una scelta delicata da fare"

"Terracciano ha fatto un ottimo campionato, era arrivato per fare il secondo ed è stato stupefacente il modo in cui si è preso il ruolo di titolare. Poi da lì a fare le valutazioni di mercato tocca ai direttori sportivi. Dragowski sul piano qualitativo secondo me è e resta superiore a Terracciano, ma quest'anno per una serie di motivi non ha potuto dimostrarlo. E' chiaro che adesso il polacco possa cercare esperienze diverse e la Fiorentina dovrà prendere un altro portiere. Sento parlare di Vicario, sarebbe una scelta coraggiosa perchè non ha esperienze ad un livello di una squadra europea. Gollini? Ha più esperienza e sicuramente qualità, ma secondo me non è il portiere che può risolvere il ruolo per qualche anno".