Gollini dopo Dragowski, quindi la porta è a posto con Terracciano-Rosati

L'ex United dovrebbe essere l'acquisto per la porta, dopodiché verranno confermati gli altri due numeri uno viola

La Gazzetta dello Sport propone un focus sul reparto arretrato della Fiorentina. L’addio di Dragowski (futuro in Premier) porterà a un arrivo che sulla carta dovrebbe essere il titolare, nonostante la conferma dell'affidabile Terracciano, con Rosati che farà il terzo rinnovando il suo contratto. Per sostituire Dragowski, tra le tante alternative, la Rosea evidenzia la pista che porta a Gollini in prestito dall'Atalanta al Tottenham.