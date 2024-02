Rigore per l’Atalanta a San Siro: botta e risposta tra Pioli e Gasperini

L'episodio che ha deciso, tra gli altri, il posticipo d'alta classifica di questa sera tra Milan ed Atalanta è stato sicuramente il rigore decretato per fallo di Giroud su Holm e trasformato poi da Koopmeiners. Così Stefano Pioli a Dazn dopo il fischio finale: "Si tratta di una decisione sbagliata per due motivi: Holm si mette le mani in faccia dopo il presunto contatto con Giroud ma non è lì che è stato colpito, bravo lui e bravi loro ad approfittarne. In secondo luogo, considerando il classico metro di giudizio di Orsato, si tratta di un fallo che non rientra in quelli da lui fischiati". Poco dopo gli risponde Gian Piero Gasperini sempre dai microfoni di Dazn: "Noi in tema di rigori siamo in credito col Milan, quindi va bene così. Certo, stiamo parlando di un penalty da calcio moderno, in passato non sarebbe stato fischiato".