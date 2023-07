Ricordate Prestianni? Ha chiesto la cessione dopo un’aggressione dai suoi tifosi

Il giovane talento che Mancini aveva seguito per la Nazionale, un po' alla Retegui, lascerà il Velez in seguito a spiacevoli fatti di cronaca

Tempi durissimi al Velez Sarsfield. La squadra non va affatto bene nell'ultimo periodo e i tifosi, specie quelli più accesi, ci hanno tenuto a farsi sentire. Solo che dalle parole si è passati ad orribili fatti, e il gruppo "la Barra" ha assaltato Villa Olimpica, dove si trovavano i giocatori del Velez, sferrando colpi a persone di qualsiasi età, anche minori, e automobili. In seguito a questo, Gianluca Prestianni e Francisco Ortega, due dei talenti migliori in rosa, avrebbero chiesto immediatamente la cessione. Prestianni era stato accostato alla Fiorentina nella scorsa primavera.