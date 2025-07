Ricordate Gerson? L’ex Fiorentina torna in Europa per 25 milioni

Ora è ufficiale: l'ex Roma e FiorentinaGerson farà ritorno in Europa. Lo Zenit di San Pietroburgo infatti ha pagato l'ammontare della clausola rescissoria prevista nel suo contratto, ovvero 25 milioni, al Flamengo per portarlo in Russia. Il brasiliano ha vestito la maglia dei viola nel 2018-2019, prima di passare al Flamengo, poi il ritorno in Europa al Marsiglia e poi una nuova avventura con i carioca. Adesso è ancora tempo di Europa.