Renzi: “Il vincolo sulle Curve fatto solo per ostacolare Commisso”

"È una assurdità burocratica vincolare la Curva Ferrovia, lo hanno fatto solo per evitare di far fare lo stadio a Commisso. Una scelta assurda da parte dei sovrintendenti, tanto che poi la Fiorentina ha fatto il bellissimo Viola Park. Io spero che lo stadio si faccia ma non con i soldi del contribuente, sì agli stadi ma fatti con soldi privati - le parole riportate da Calcio e Finanza -. È una follia mettere 150 milioni di soldi pubblici solo per una copertura dello stadio, che invece devono essere usati per ospedali, scuole e case popolari. Gli stadi vanno rifatti nuovi, non si può continuare a vivere nel culto del ricordo. La Fiorentina è ora di proprietà di Commisso e spero possa vincere qualcosa, io faccio il tifoso. Il fondo Pif interessato alla Fiorentina? Una polemica inutile contro di me".