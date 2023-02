Renzi: “Firenze, soldi pubblici meglio sugli aeroporti che sugli stadi”

"Lo dico anche prendendo le distanze da alcune realtà della mia città, ma forse è più utile investire soldi pubblici su aeroporti e infrastrutture che non sugli stadi di calcio". Il rimando immediato è proprio al progetto di riqualificazione dello stadio della Fiorentina. "Se Firenze non cresce, Pisa è finita, su questo non credo che qui tutti siano d'accordo, apprezzo molto che abbiate cambiato idea sullo sblocca-Italia, anzi dopo averlo contestato sia sulle trivelle che sugli aeroporti siete in prima linea per applicarne i principi, mi auguro, e anche per prorogarne le norme. Sul Pnrr staremo a vedere".