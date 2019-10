Come si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, il giudice sportivo ha disposto un’indagine da parte della Procura Federale al fine di accertare la collaborazione della Roma nell’individuare i responsabili dei buu razzisti a Ronaldo Vieira (LEGGI), per i quali, infatti, ancora non è stata emessa sentenza: se tale collaborazione fosse confermata, scatterebbe una riduzione della pena per i giallorossi.

Questa norma può essere un passo avanti nella lotta contro la discriminazione, in attesa di capire se le tecnologie proposte da Gabriele Gravina (CLICCA) siano davvero utilizzabili.