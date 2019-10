Ci risiamo, Vieira (Samp) ennesima vittima di cori razzisti: “Li ho sentiti, ma…”

Claudio Ranieri è tornato nel calcio italiano e di sicuro l’ha ritrovato peggiorato. Ancora un caso di razzismo quest’oggi, al Ferraris di Genova, in occasione di Samp-Roma. Verso la fine del primo tempo, l’arbitro della partita (Maresca) ha avvicinato Ronaldo Vieira, centrocampista africano dei blucerchiati, per chiedergli se avesse sentito i buu razzisti provenienti dal settore dei tifosi ospiti. Il calciatore doriano ha confermato ma non si è voluto fermare, ed a fine partite ha poi dichiarato a Rai Sport: “Ho sentito tutto, però non voglio parlarne. Succede troppo spesso e invece non dovrebbe accadere“.