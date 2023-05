Radio Bruno: stasera torna “Toscana in sintonia”

Torna alle 20 su Radio Bruno "Toscana in sintonia" con Gaia Simonetti e Giovanni Zecchi.

Torna "Toscana in sintonia", appuntamento del mercoledì. Gaia Simonetti, ex addetto stampa Lega Pro e ufficio stampa viola, con Giovanni Zecchi, mercoledi 17 maggio dalle 20, vi portano dentro le storie di sport. Spazio a Basilea- Fiorentina, al Giro d'Italia con Fabiana Luperini e alla sua storia di sport e poi via con l'atletica con l'intervento dell' Alga di Arezzo. La società ha ospitato nel weeekend il campionato regionale di atletica leggera.