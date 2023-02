Radio Bruno: da domani “Toscana in sintonia” al femminile

Storie di donne e sport tra salite, traguardi e sogni. Prende il via il 1° marzo dalle 20 su Radio Bruno, il programma "Toscana in sintonia" al femminile, condotto dalla giornalista Gaia Simonetti, che dà spazio alle storie di sport al femminile in più discipline. Aneddoti, curiosità, vittorie, giornate indimenticabili, campionesse, giornaliste e club che si raccontano: spazio allo sport e alle emozioni. Una sorta di "viaggio delle donne" attraverso lo sport, che si intreccia a storie di vita.