Qui Parma: infermeria svuotata in vista della Fiorentina. Pronto al rientro anche un ex

Non solo Bruno Alves: l’ex viola Fabio Liverani potrà contare sulla rosa quasi al completo contro la Fiorentina, come spiega parmalive.com. Tra i giocatori di nuovo a disposizione del tecnico ex Lecce ci sarà anche Vincent Laurini, che ha vestito la maglia gigliata sotto la gestione di Stefano Pioli. Probabilmente il terzino francese partirà dalla panchina, a meno che Liverani non lo voglia rischiare subito dal 1′, riportando Iacoponi al centro. Davanti i titolari saranno Inglese ed il lanciatissimo Gervinho (supportati da Kucka), con Cornelius come prima alternativa.