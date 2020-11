Re Mida Gervinho carico a mille in vista della Fiorentina. E dire che poteva essere viola…

Gervinho vuol trascinare il Parma almeno fino a gennaio, quando potrebbe lasciare i ducali per approdare a club con ambizioni diverse dalla salvezza. Con le due reti messe a segno a Milano contro l’Inter (“Ha toccato due palloni e li ha trasformati in gol“, hanno detto di lui in molti sabato scorso), l’ivoriano si è ripreso di gran carriera l’attacco emiliano, formando un tandem di tutto rispetto con Inglese. Ecco perché la Fiorentina dovrà alzare la guardia rispetto alle ultime uscite, in cui ha palesato preoccupanti lacune in fase difensiva.

E dire che l’ex Roma poteva essere tra le fila viola adesso, visto che proprio nelle ore di chiusura dell’ultima sessione di mercato stava per concretizzarsi lo scambio con Riccardo Saponara, poi alla fine saltato. Magari avrebbe fatto comodo, considerando i numeri degli attaccanti a disposizione di Iachini non proprio esaltanti in questo inizio di torneo, o magari no. Quello che è certo che sabato pomeriggio a Parma la Fiorentina dovrà stare molto attenta e controllare Gervinho con un occhio di riguardo.