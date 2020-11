Qui Parma: dopo tre settimane, Bruno Alves rientra. Ci sarà con la Fiorentina

Dopo essere stato indisponibile per quasi tre settimane, Bruno Alves è pronto per tornare in campo e dare il proprio supporto alla causa del Parma. Il capitano gialloblù ha disputato la sua ultima partita in campionato nel match contro il Verona, prima vittoria interna stagionale dei ducali. Il reparto arretrato torna ad essere impreziosito di una figura tecnica ed esperta come quella del nazionale portoghese, che nei due precedenti campionati ha collezionato coi ducali 66 presenze in campionato, dando stabilità e sicurezza ad un reparto non sempre pulitissimo ma certamente efficace. Ora il capitano è pronto per riprendersi un posto da titolare. Esperienza ed affidabilità che lui porta in dote sono caratteristiche indispensabili per fare la differenza in un campionato equilibrato come la Serie A. Lo riporta Parmalive.com