Qui Juve: Pogba risponde alle critiche dei tifosi sui social

Paul Pogba non sarà disponibile per Juventus-Fiorentina, ed i tifosi bianconeri spazientiti non hanno risparmiato le loro critiche nei confronti del francese, accusato di una assenza troppo prolungata. L'ex United ha risposto ai dissapori pubblicando un video in cui non si risparmia in palestra. A corredo una citazione di Pelè: “Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e soprattutto amore per quello che fai o impari a fare”.