Qui Inter, i nerazzurri provano a ricompattarsi: grigliata ad Appiano Gentile

Un segnale per scacciare le voci circolate nelle ultime ore sui presunti malumori. Come riportato da Sky Sport, ad Appiano Gentile, a pranzo, l'Inter ha organizzato una grigliata di squadra per ritrovare la giusta serenità in vista dei prossimi impegni. A partire da quello in programma sabato contro la Fiorentina.