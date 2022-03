Con l’Inter la Viola più bella, ma al ritorno servono concretezza e punti

Il primo tempo di Fiorentina-Inter segnò una prestazione mai più ripetuta a quei livelli, a San Siro occorrerà maggiore concretezza

Era il 21 settembre e pazienza se, alla fine, arrivò una sconfitta. Così il Corriere Fiorentino nel ripercorrere la partita d'andata fra Fiorentina ed Inter. Quella sera, al Franchi, Firenze gioiva perché il calcio era tornato a casa, dopo anni di esilio. Il primo tempo di quella sfida fu, e una prestazione mai più ripetuta. Non su quei livelli, almeno. Corsa, ritmo, aggressività, organizzazione, idee. Unica pecca, tanto per cambiare, la concretezza. All'intervallo la Fiorentina era avanti 1-0, ma per le occasioni create poteva e doveva averne almeno uno in più. Nella seconda frazione ci pensarono Dzeko &co a spegnere i sogni di gloria dei viola.