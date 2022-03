Fiorentina, mancano le vittorie con le big: c’è bisogno del cambio di marcia

La Fiorentina deve cambiare marcia con le big del campionato. Sono solo due le vittorie e adesso serve quel qualcosa in più per continuare a credere nel sogno Europa

La Fiorentina rispetto ad un anno fa ha avuto un cambiamento che ha dell'incredibile. Sono ben 17 i punti in più rispetto alla scorsa stagione, nessuna squadra ha fatto meglio, adesso però serve un ulteriore cambio di marcia. Come ricorda Tuttosport, per mantenere vive le ambizioni, i Viola dovranno iniziare a fare punti anche con le big. Sono solo due le vittorie contro le "grandi" del campionato in questa stagione. Italiano chiede il cambio di passo, così come i tifosi, ad iniziare dalla sfida di sabato a San Siro con l'Inter. In campionato la Fiorentina, oltre ai nerazzurri durante il prossimo turno, Roma e Juventus al Franchi e Napoli e Milan fuori. Servirà dunque un finale di stagione di alto livello per continuare a credere nel sogno chiamato Europa.