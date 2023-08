Qui Genoa, migliorano le condizioni di due difensori: il punto verso la Fiorentina

Rosa completa per la viola?

Per quanto riguarda Bani, dopo aver escluso lesioni ad inizio settimana, lo staff sta provando un recupero del giocatore le cui condizioni e gli eventuali miglioramenti vengono costantemente monitorati. Da riscontrare che oggi il difensore è sceso in campo per allenarsi con la squadra. Miglioramenti anche per Davide Biraschi, anche lui ai box per un problema fisico che sta cercando di superare al più presto. Tre giorni per cercare di avere un organico completo, specialmente in difesa, reparto che conta diverse assenze come aveva fatto notare in passato proprio il Gila.