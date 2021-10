Qui Cagliari, i convocati di Mazzarri: non mancano le assenze tra i rossoblù

Mancano gli infortunati Ceter, Dalbert, Godin, Oliva e Walukiewicz, chiamata per il giovane slovacco Obert

Il Cagliari ha reso nota la lista del 21 convocati da Walter Mazzarri per la sfida contro la Fiorentina in programma domani alle ore 15:00 al Franchi. Mancano gli infortunati Ceter, Dalbert, Godin, Oliva e Walukiewicz, chiamata per il giovane slovacco Obert.