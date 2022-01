Qui Cagliari, caos Covid: Mazzarri salta la conferenza stampa. Ora nuovi esami

Il gruppo rossoblù si sta sottoponendo in queste ore a una serie di nuovi controlli per dei nuovi sospetti casi di positività al Covid

Nuova vigilia turbolenta per il Cagliari di Walter Mazzarri. Salta, così come già successo prima della Roma, la conferenza stampa del tecnico toscano in vista della gara interna di domani contro Fiorentina. Il gruppo rossoblù, infatti, si sta sottoponendo in queste ore a una serie di nuovi controlli per dei nuovi sospetti casi di positività al Covid.