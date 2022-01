Cagliari-Fiorentina in bilico. Nei sardi 7 out per Covid, 2 a rischio: il punto

La gara tra Cagliari e Fiorentina è a rischio rinvio, vista l'emergenza Covid che ha colpito la squadra di Mazzarri

La vigilia di Cagliari-Fiorentina è particolarmente agitata e la tensione è altissima in casa rossoblù. La squadra di Walter Mazzarri rischia, secondo La Gazzetta dello Sport, addirittura di non giocare il match delicatissimo contro la Fiorentina vista la fatidica "quota nove" che si avvicina. Dai tamponi antigenici effettuati ieri infatti potrebbero emergere altre positività dopo che nella giornata di ieri un giocatore della prima squadra e uno della Primavera sarebbero risultati positivi a un test antigienico. La squadra sarda è già ridotta all'osso: out Carboni e Pavoletti per squalifica, senza Keita in Coppa d'Africa, i lungodegenti Strootman, Rog, Walukiewicz, Ceter che non rientreranno a breve e Ceppitelli fuori causa da prima di Natale. A questi si aggiunge una forma non al top di Nandez e il rientro nelle ultime ore dall'Uruguay di Oliva, oltre alle numerose positività.