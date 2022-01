Dragowski via? Ecco chi potrebbe sostituirlo

In caso di panchina contro il Cagliari, Dragowski potrebbe chiedere subito la cessione alla Fiorentina

In caso di panchina contro il Cagliari, Dragowski potrebbe chiedere subito la cessione alla Fiorentina. Il suo contratto col club viola, lo ricordiamo, scadrà nel giugno 2023. Chi al posto del polacco? Il Corriere dello Sport elenca alcuni nomi: "Per il futuro della Fiorentina invece i nomi in entrata potrebbero essere quelli di Cragno del Cagliari ma anche Vicario (in prestito a Empoli), e Carnesecchi alla Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta. Più difficile sembra la strada che porta a Provedel dello Spezia, anche se le voci su di lui si erano vivacizzate perché il giocatore era stato avvistato a Firenze nei giorni scorsi".