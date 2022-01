Terracciano pronto per Cagliari: Dragowski potrebbe chiedere la cessione

Possibile soluzione per gennaio, visto anche il contratto in scadenza nel 2023

Il Corriere dello Sport si concentra sul ballottaggio tra Dragowski e Terracciano per la partita di domani contro il Cagliari. Probabilmente sarà Italiano a fare chiarezza nella conferenza stampa fissata per le 10. "In caso di ennesimo sorpasso nelle gerarchie - scrive il quotidiano - il polacco possa perfino uscire allo scoperto e chiedere la cessione.

Il contratto del polacco con la Fiorentina è in scadenza nel giugno 2023 e questo rende il suo futuro in viola ancora più incerto. Le strade tra Dragowski e la Fiorentina potrebbero dunque separarsi a giugno ma, qualora il giocatore finisse in panchina nella sfida di domani, non è escluso che l'addio non arrivi subito. Dragowski piace a più club ed è stato cercato in Spagna e in Inghilterra, come dal West Ham. Per il giocatore e il suo entourage sarebbe difficile accettare una nuova giornata da “vice” e la situazione potrebbe agevolare una partenza anticipata".