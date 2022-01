A Cagliari suggestione Ikoné dal 1′. E può tornare Castrovilli

Italiano potrebbe lanciare Ikoné dall'inizio e rilanciare Castrovilli. In porta ancora Terracciano

Se Cagliari-Fiorentina rimane a rischio per le numerose positività al Covidtra i sardi, La Nazione in edicola stamani fa il punto sul probabile undici viola che potrebbe scendere in campo all'Unipol Domus. In porta Terracciano va verso la conferma da titolare, ma in generale Vincenzo Italiano potrebbe non cambiare troppo rispetto alla gara di lunedì contro il Genoa.