Qui Bologna: “Fiorentina pericolosa. Iachini riesce sempre a dare un’impronta alle sue squadre”

Queste alcune battute di Emilio De Leo riprese da TuttoBolognaWeb:

Sul derby di domani con la Fiorentina: “Il cambio di allenatore dà sempre uno stimolo nuovo. Sono una squadra pericolosa. Iachini riesce fin da subito a dare la sua impronta alla sua squadra. Noi siamo convinti che loro avranno un piglio aggressivo fin da subito. Dovremo essere più determinati e dimostrare di volere la vittoria più di loro. Noi abbiamo lavorato sulla base delle letture che Iachini potrebbe dare della nostra squadra. Sappiamo benissimo che loro possono adottare diversi schemi di gioco. Ci siamo preparati su diverse alternative. Noi però lavoriamo sul consolidamento dei nostri principi di gioco. Abbiamo tutte le carte in regola per fare una prestazione di livello”.

“Dzemaili ha avuto problemi influenzali in questi giorni. È ancora sotto antibiotici. Saranno il mister e lo staff medico a decidere se ci sarà o meno. Krejci dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana. In molti hanno continuato a lavorare anche in vacanza, una cosa davvero apprezzabile. Dal punto di vista mentale c’è entusiasmo, ma anche consapevolezza di poter crescere ulteriormente. Dzemaili oggi non è in gruppo”.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Pulgar: “Lui ci ha aiutato tantissimo da un punto di vista tecnico. Aveva un grande stimolo di appartenenza. Anche in allenamento era un grande stimolo. Auguro anche a lui il meglio e una continua crescita”.