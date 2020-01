A margine della conferenza di oggi, Beppe Iachini ha voluto rivolgere un pensiero particolare per il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic.

QUI LE SUE SCELTE DI FORMAZIONE

L’allenatore della Fiorentina si è detto davvero contento di poterlo trovare domani in panchina e gli ha rivolto un grandissimo in bocca al lupo perché tutto possa andare per il meglio.