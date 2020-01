La probabile formazione del Bologna: qualche assenza, Mihajlovic mischia le carte

Si avvicina il primo appuntamento del 2020 per la Fiorentina: avversario di turno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblu hanno qualche assenza e il tecnico serbo sarà costretto a fare qualche cambio nel suo undici titolare: la notizia delle ultime ore è che, oltre a Krejci e Dijks nemmeno Dzemaili sarà della partita. Non un’assenza da poco, almeno in parte colmata dal rientro di Danilo. Meno abbondanza anche in attacco, con Destro partito alla volta di Genova. Ecco il probabile schieramento felsineo:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.