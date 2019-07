Come promesso da Pradè e Commisso sta nascendo una nuova Fiorentina, rinnovata nella dirigenza e nell’organico. Terminata l’era dell’autofinanziamento e delle plusvalenze obbligatorie, la città è tornata a respirare calcio. Il boom abbonamenti, che si sta protraendo oltre ogni più rosea aspettativa, lo conferma. Con i primi colpi messi a segno e l’arrivo in città del jolly Boateng e dell’esterno iberico Lirola, si delineano le rinnovate prospettive. Rispetto al passato colpisce l’esuberanza e la personalità dei profili ricercati, soprattutto se comparati alla viola dei “bravi ragazzi”, costruita proprio dal direttore romano nel lontano 2012.

Kevin Prince è sempre stato sotto i riflettori, nota la lite con il fratello Jerome del 2010 in cui dichiarò «Siamo fratelli di sangue, invece mi attacca. Da oggi le nostre strade si dividono». Maggiormente rilevante a livello di cronaca è l’episodio avvenuto durante un’amichevole contro la Pro Patria, in cui scagliò un pallone in tribuna dopo aver subito ululati razzisti. Un gesto per il quale sarà premiato alle Nazioni Unite nel corso della giornata mondiale contro il razzismo. Parallelamente alla carriera sportiva ha rilasciato video e tracce rap e non di rado è finito sulle cover dei magazine a causa della love story con la bellissima showgirl Melissa Satta. Anche l’estremo difensore Bartłomiej Drągowski, seppur in tono minore, non le manda certo a dire. Durante la sua permanenza ad Empoli era diventato uno dei punti di riferimento dello spogliatoio per simpatia ed eccentricità. Presto si farà conoscere in positivo anche dai fiorentini. In ottica mercato alcuni nomi accostati dai media alla Fiorentina, come Balotelli e Nainggolan non farebbero altro che accrescere la quota di genio e sregolatezza in rosa. Una miscela chimica dal destino incerto pronta ad esplodere in ogni momento ma, in caso di successo, con potenzialità tecniche elevatissime.