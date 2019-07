Sky Sport: la Fiorentina punta Nainggolan

La Fiorentina vuol ricostruire il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l’annuncio dell’arrivo in KevinPrince Boateng, un altro nome sta circolando attorno al panorama Fiorentina: quello di Radja Nainggolan.

Secondo la redazione di Sky Sport e l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista belga in rotta con l‘Inter è in cerca di una nuova sistemazione. Ci ha provato la Sampdoria, ci ha provato in modo nostalgico il Cagliari e ora sembra proprio la Fiorentina la squadra maggiormente interessata al “Ninja”. La società avrebbe avviato i contatti con la squadra nerazzurra e vorrebbe strappare anche il “Sì” del giocatore.