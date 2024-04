Quarta con Sergio Ramos ed…Hancko: ecco la speciale classifica che lega i tre

Ecco i 10 difensori centrali con più gol all'attivo in tutte le competizioni in Europa: c'è un giocatore della Fiorentina

Martinez Quarta, difensore goleador della Fiorentina, è entrato in una speciale classifica che include i dieci difensori di tutta Europa che hanno segnato di più tra tutte le competizioni europee: In prima posizione solitaria c’è proprio il difensore argentino della Fiorentina, che contro il Sassuolo ha trovato la sua ottava rete stagionale in tutte le competizioni, guadagnandosi il primato dei difensori centrali goleador in Europa. Altri nomi della classifica sono Gianluca Mancini e Sergio Ramos, entrambi con sette gol. Anche David Hancko, ex difensore viola ora al Feyenoord, fa parte di questa classifica, con sei gol all'attivo