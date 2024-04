I gol e non solo: Martinez Quarta è un giocatore speciale. Ma il futuro…

Non è solo una questione di gol. Però è una questione clamorosa: con la rete di ieri, Martinez Quarta sale a quota 8 centri stagionali . E questo significa che, togliendo i rigori, aggancia Beltran al secondo posto nella classifica marcatori della stagione della Fiorentina, dietro solo a Nico Gonzalez e assai meglio dei vari Ikonè, Kouamè, Nzola, Sottil, Belotti (che di mestiere dovrebbero fare questo). Se guardiamo poi al campionato (5 gol) e considerando solo i gol su azione, Martinez Quarta è al top tra i difensori - insieme a Dimarco - e ha segnato quanto gente come Zaccagni, Felipe Anderson, Luis Alberto. Sentite questa: sempre al netto dei rigori, il Chino ha segnato 1 solo gol in meno di gente come Dybala, Chiesa, De Ketelaere, Soulè e Retegui . Pazzesco.

Oltre i gol c'è di più

Come dicevo, però, non è solo una questione di gol. Il difensore centrale col "vizietto" (specialista nelle mischie) non è una grande novità. Ma il Martinez Quarta che abbiamo visto quest'anno, beh sì ha pochissimi eguali. Quanti altri difensori conoscete che, oltre a difendere, impostano, driblano, rifiniscono e si buttano in area, andando magari a concludere? I grandi interpreti del difensore moderno che sale a centrocampo (da Calafiori fino addirittura a Stones) non arrivano all'area avversaria, su azione. Martinez Quarta ha la grinta del marcatore vecchia maniera, la personalità del centrocampista che detta il gioco, il fiuto del gol di un centravanti. E' un giocatore speciale e, secondo me, uno dei più forti in assoluto nella rosa viola. Certo, in mezzo c'è anche una buona dose di follia che lo porta talvolta a combinare un disastro, ma è meglio un giocatore che si limita al passaggino semplice, senza mai prendersi rischi, o quello che prova a determinare rischiando la giocata difficile? Io non ho dubbi nel dire la seconda.