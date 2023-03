Qualificazioni ad Euro 2024: i convocati di Mancini. Fiorentina non rappresentata

Il c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato l'elenco dei 30 convocati per le sfide del 23 marzo contro Inghilterra (al Maradona di Napoli) e del 26 contro Malta (National Stadium/Ta' Qali di Attard), due match validi per la qualificazione agli Europei del 2024. Domenica il raduno a Coverciano, dove non ci saranno calciatori della Fiorentina. Ecco la lista completa: