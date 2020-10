Primo caso di contagio da Coronavirus anche nello Spezia, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Con una nota ufficiale il club ligure ha informato che Riccardo Marchizza, difensore classe 1998 che ha esordito in Serie A nella sconfitta contro il Milan del 4 ottobre, è risultato positivo al Covid-19. Marchizza, attualmente, è impegnato con la Nazionale Under 21 di mister Nicolato diventata un vero e proprio focolaio negli ultimi giorni (LEGGI QUI).

E SALGONO ANCHE I CONTAGIATI DELL’INTER