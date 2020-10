Altra tegola per l’Inter, Ashley Young è risultato infatti positivo al Covid-19 in seguito al test eseguito ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione e si aggiunge agli altri casi accertati di: Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini e Radu. Tutti indisponibili per Antonio Conte in vista del sentito derby di sabato contro il Milan di Pioli.

