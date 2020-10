Nuovo giro di tamponi per l’Under 21 presso il CPO di Tirrenia. Da questa tornata sono emerse le positività di 3 test molecolari tra i giocatori. Questo dunque l’esito a due giorni dalla sfida contro l’Irlanda in programma martedì prossimo alle 17. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio. Ricordiamo che anche Patrick Cutrone è convocato nella nazionale Under 21.