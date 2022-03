Presidente Q2: “Stadio moderno e aree verdi, Firenze deve essere contenta”

Le parole di Michele Pierguidi: "Ho letto tanti commenti sui social nello spirito fiorentino. A me piace anche esteticamente"

"Sono molto contento che Firenze avrà uno stadio coperto, accogliente e con le curve vicino al campo. Campo di Marte avrà più verde, la tranvia e un parcheggio di 3mila posti, quindi ci sarà un miglioramento a livello di viabilità. La ritengo una bella vittoria per tutto il Consiglio di Quartiere che sempre ha chiesto la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Ho letto dei commenti sui social molto divertenti, in pieno spirito fiorentino. A me il progetto piace molto. Giocare al Franchi durante i lavori? L'ingegner Parenti del Comune mi ha detto che sarà così".