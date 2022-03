Nardella: “I ricorsi? Non ritarderanno i lavori neanche di un giorno”

Il sindaco sicuro: "Siamo tranquilli sul piano giuridico. Le norme sul PNRR impediscono interferenze con i lavori"

"La giornata di ieri mi ha dato una carica e un entusiasmo come mai prima nel progetto stadio e fiducia nel futuro. A questo punto siamo in ballo e giocheremo tutte le carte per realizzare questa opera, siamo già a buon punto. Entro 60 giorni ci verrà consegnato il progetto di fattibilità, necessario per avere il finanziamento del Ministero. I ricorsi? Li avevamo messi in conto, anche perchè questo è stato il concorso più difficile e complesso realizzato in Italia negli ultimi anni. Ma posso dire che i nostri uffici hanno fatto un ottimo lavoro anche nel supporto giuridico e siamo piuttosto tranquilli. Ci tengo a dire che qualunque ricorso non inficerà la tempistica neanche di un giorno, grazie alle nuove norme del governo relativi ai progetti finanziati con i soldi del fondo PNRR, i contenziosi amministrativi non ritarderanno neanche di un giorno i tempi dei lavori".