Studio Populous non ci sta: “Scelto il progetto più brutto. Faremo ricorso”

“Faremo ricorso”. L’architetto Luca Dini dello studio Populous, uno degli otto finalisti per il progetto del restyling del Franchi, non ci sta. E racconta a Lady Radio: “Populous è uno studio internazionale che ha fatto lo...

"Populous è uno studio internazionale che ha fatto lo stadio del Tottenham e rifarà San Siro. Siamo tra i due studi esclusi per un presunto vizio di forma e per questo il nostro progetto non è stato quindi nemmeno valutato. Siamo sicuri che a Firenze sia stato scelto il miglior progetto, da realizzare con i soldi pubblici? Stamani ho appuntamento con gli avvocati perchè vogliamo fare il ricorso. Per me quello che ha vinto è il più brutto degli otto progetti. Parlavo ieri con il Ct Mancini e anche lui mi ha detto che gli altri progetti avevano un taglio più internazionale. Quello che ha vinto ha proposto di abbassare di alcuni metri il livello del campo per mantenere la stessa altezza delle coperture, poi bisognerà vedere se non ci saranno problemi con le faglie". MA NARDELLA REPLICA: "I RICORSI NON CI FERMERANNO"