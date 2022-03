Fiorentina, niente trasloco: la squadra al Franchi anche durante i lavori

Tramonta l'ipotesi Castellani come stadio casalingo ad interim della Fiorentina

Tra gli aspetti su cui far luce nel progetto di restyling del Franchi c'era la questione del possibile trasloco. Si era parlato ad esempio del Castellani di Empoli come stadio che potesse ospitare la Fiorentina nel periodo dei lavori. Ma invece non sarà necessario. Il progetto vincitore prevede infatti la possibilità di far convivere l'avanzamento dei lavori (che si concentreranno su un settore alla volta) e le partite casalinghe dei viola, ovviamente con una capienza un po' ridotta. Un po' quanto aveva già fatto l'Atalanta negli anni scorsi.