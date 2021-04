Pres. Pisa: “Vi racconto il mio Gattuso. Firenze non è declassamento”

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado è intervenuto a Radio Toscana per parlare di Gattuso, accostato con forza alla panchina della Fiorentina. Queste le sue parole sull’ex mister neroazzurro:

Lo trovai già come allenatore del Pisa quando si insediò la nostra società. Con lui ho avuto un’esperienza breve ma con un buon rapporto. Credo che Rino sotto il profilo umano abbia una grande empatia con i propri giocatori e che riesca a trasmetterla a tutto l’ambiente. Ha un modo efficace di comunicare anche con i giornalisti, forse proprio perchè è sempre diretto e disponibile, senza giri di parole. Non credo che per Gattuso passare dal Napoli alla Fiorentina sarebbe un declassamento. Una squadra non deve essere valutata dai risultati dell’ultimo periodo, ma dalla storia e dalla società che la rappresenta in quel momento. I viola hanno avuto grandi stagioni con i Della Valle, ora c’è un’altra proprietà che sta cercando di ricostruire, con idee molto chiare: le società non si giudicano solo dai risultati, perchè questi sono conseguenza di un lavoro che, se fatto bene, alla lunga dà i suoi frutti.